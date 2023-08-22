Российских старшеклассников научат оказывать первую помощь

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В российских школах появится внеурочный курс по оказанию первой помощи и уходу за больными. Он предназначен для учеников 10-го и 11-го классов, следует из программы, которая опубликована в реестре основных общеобразовательных программ Минпросвещения России.

Школьников ждут лекции, беседы, мастер-классы, практические занятия, консультации педагога и психолога. Например, детей хотят научить удалять инородное тело из дыхательных путей, проводить сердечно-легочную реанимацию, а также накладывать различные повязки на раны.

Программа курса рассчитана на 35 часов на уровне среднего общего образования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне в Казани представили учебник ОБЖ для старшеклассников, в который включили модуль «Элементы начальной военной подготовки». Его показали на международном форуме министров образования «Формируя будущее». В модуле школьникам рассказывают о строевой подготовке и воинском приветствии, правилах обращения с пехотным окружением, действиях в общевойсковом бою, включая оказание первой помощи. Учебник содержит параграфы, которые посвящены основам обороны государства.

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Айрат Назипов