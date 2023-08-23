Футболистка из Татарстана Алсу Абдуллина переходит из «Челси» в «Париж»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Уроженка Татарстана, футболистка Алсу Абдуллина переходит из английского клуба «Челси» во французский «Париж». Об этом сообщает пресс-служба женской сборной России по футболу.

Спортсменка переходит в «Париж» на правах аренды. Она будет играть за футбольный клуб из Франции один год.



Уроженка татарстанского поселка Актюбинский перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года, подписав контракт на 2,5 года. Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, — в материале «Реального времени».



Напомним, 14 июля Алсу Абдуллина в составе женской сборной России по футболу провела товарищеский матч с командой из Ирана на Центральном стадионе в Казани. Она забила первый гол на 28-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу российской сборной.

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Татьяна Демина