Футболистка из Татарстана Алсу Абдуллина переходит в клуб «Челси»

Уроженка Татарстана, футболистка женской сборной России и «Локомотива» Алсу Абдуллина переходит в женский футбольный клуб «Челси» (Лондон). Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Указывается, что контракт подписан на два с половиной года. Спортсменка будет выступать под номером 27 до июня 2024 года.

Фото: rfs.ru

«Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы. Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших», — поделилась Алсу Абдуллина.

Футболистка родилась в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана. Свои первые шаги в футболе она сделала в спортивной школе «Барс». Подробнее о том, почему спортсменка решила уехать из Татарстана и выбрала футбол, читайте в интервью «Реального времени».



Диана Жиленкова