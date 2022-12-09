Кабмин направит еще более 141,9 миллиона рублей на зарплату врачей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России опубликовало распоряжение о распределении в 2023 году регионам трансфертов на оплату труда врачей. Так, в следующем году Татарстан получит 141,9 миллиона рублей.



По предварительному прогнозу, в 2023 году в медицинских учреждениях по России появится более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что с января следующего года в стране будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых в размере от 4,5 до 18 тысяч рублей.



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Диана Фатыхова