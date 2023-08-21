Челнинский «КАМАЗ» сыграл в нулевую ничью с тульским «Арсеналом»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ФК «КАМАЗ» Набережные Челны/t.me

Набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» не смог одолеть на своем поле тульский «Арсенал» в матче 6-го тура Мелбет Первой лиги. Игра закончилась со счетом 0:0.

Таким образом, татарстанская команда прервала серию из побед. В двух предыдущих играх клуб из автограда выиграл у махачкалинского «Динамо» и ФК «Тюмень».

В следующем туре подопечные Ильдара Ахметзянова встретятся с «Черноморцем». Гостевой матч пройдет 27 августа в 19.00.

Месяц назад состав челнинского футбольного клуба пополнил центральный защитник Артем Гюрджан. 23-летний спортсмен перешел в команду на правах аренды из клуба «Пари НН».



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Айрат Назипов