В ФК «КАМАЗ» перешел защитник «Пари НН»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Состав челнинского футбольного клуба «КАМАЗ» пополнил центральный защитник Артем Гюрджан. 23-летний спортсмен перешел в команду на правах аренды из клуба «Пари НН».

Прошедший сезон футболист играл за «Текстильщик». За команду из Иваново он сыграл 11 матчей и не отличился результативными действиями.

Гюрджан является воспитанником московского «Локомотива». Но за основной состав столичного клуба он ни разу не сыграл. В его активе матчи за армянские коллективы «Алашкерт» и ЦСКА (Ереван).

Напомним, перед началом сезона «КАМАЗ» расстался с девятью игроками, заменив их таким же количеством новобранцев. Среди самых больших потерь — голкипер Алексей Бабаев, Амир Мохаммад, Николай Толстопятов, Даниил Шамкин, ветеран Виктор Свежов.

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Айрат Назипов