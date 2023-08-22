Исследование: в Казани владельцы собак выбирают активный отдых, любители кошек — пассивный

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы, у которых есть собаки, в качестве отдыха предпочитают активный отдых, а хозяева кошек — пассивный. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Владельцы собак выбирают в основном поездки за границу и внутри страны (33%). Еще 15% из них ходят на охоту или рыбалку. Казанцы, у которых дома живут кошки, проводят свободное время на даче (16%) или дома (12%).

realnoevremya.ru (архив)

Отдых на пляже приходится по вкусу горожанам, у которых нет ни кошек, ни собак (21%).



Недавно исследование показало, что этим летом 87% россиян хотя бы раз отдыхали на природе. Более половины из них — 57% — предпочитают отдыхать на природе с друзьями. Еще 57% любят выезжать за город со своими возлюбленными. Домашних животных с собой берут лишь 7% респондентов.

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Галия Гарифуллина