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Большинство россиян этим летом хотя бы раз отдыхали на природе

00:29, 15.08.2023
Большинство россиян этим летом хотя бы раз отдыхали на природе
Фото: realnoevremya.ru/Василя Ширшова

Этим летом 87% россиян хотя бы раз отдыхали на природе. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Более половины из них — 57% — предпочитают отдыхать на природе с друзьями. Еще 57% любят выезжать за город со своими возлюбленными. Домашних животных с собой берут лишь 7% респондентов.

Из еды чаще всего опрошенные на пикники с собой берут воду, мясо и рыбу, овощи, бутерброды, фрукты и ягоды. Алкоголь в этом рейтинге занимает седьмое место. Чаще остальных спиртные напитки с собой берут россияне в возрасте 45—54 лет (60%), а реже всех — в возрасте от 35 до 44 лет (41%).

Напомним, почти каждый второй житель Казани не удовлетворен своим отпуском: казанцам не хватило отпускных дней для полноценного отдыха. Так, 47% считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а 44% из них винят во всем недостаточное количество отпускных дней.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

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