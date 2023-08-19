Рустам Минниханов прилетел в Венгрию

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Венгрию. По приглашению венгерской стороны он примет участие в мероприятиях по случаю государственного праздника — Дня святого Иштвана, сообщает его пресс-служба.

В Международном аэропорту Будапешта Рустама Минниханова встретил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш и чрезвычайный и полномочный посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

Татарстанский лидер планирует встретиться с руководством Венгрии для обсуждения перспектив сотрудничества. Еще он хочет посетить мероприятия в рамках государственного праздника.

Кроме Минниханова, в Венгрию должны прилететь президенты Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана.

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Айрат Назипов