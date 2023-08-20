Минобороны: пресечена попытка Киева осуществить атаку БПЛА по объектам в России
Вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки Киевского режима двумя беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.
Атаку пресекли около 14.00. Российская ПВО сбила беспилотники над Белгородской областью, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В ночь на воскресенье украинский беспилотник предпринял попытку пролета на Москву. В Ростовской области предприняли попытку теракта с использованием дронов-камикадзе.
Участники конференции «Беспилотная авиация — технологии двойного назначения в условиях войны и мира» на форуме «Армия-2023» сегодня обсудили перспективы массового производства БПЛА в России.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым