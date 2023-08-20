«Роскосмос»: «Луна-25» столкнулась с поверхностью и прекратила существование

Автоматическая станция «Луна-25», предварительно, столкнулась с поверхностью и прекратила существование, сообщили в «Роскосмосе».



— По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от рассчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — сказано в сообщении.

Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Накануне в «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации, которая произошла со станцией «Луна-25». Это случилось при переходе на предпосадочную орбиту.

На днях автоматическая станция сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На фотографии был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Позднее «Луна-25» передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите. Во время полета проведено несколько включений научной аппаратуры. Один из приборов зарегистрировал событие удара микрометеорита. Не исключено, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды.

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Маргарита Головатенко