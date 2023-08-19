Ученые получили первые результаты работы приборов станции «Луна-25»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите. Информацией поделилась госкорпорация «Роскосмос».

Во время полета проведено несколько включений научной аппаратуры. Один из приборов зарегистрировал событие удара микрометеорита. Не исключено, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды, который космическому аппарату «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.

Также специалисты провели привязку к цифровой модели рельефа по результатам обработки двух кадров съемки. Эта технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата.

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л еще 17 августа. На фотографии был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

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Айрат Назипов