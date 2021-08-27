Хуснуллин: «Нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани»

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга». Это его личное мнение, подчеркнул он.

Хуснуллин уточнил, что строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в этом направлении будет возможно, если позволят бюджет или Фонд национального благосостояния. «Надо, конечно, строить скоростные поезда на юг», — заключил вице-премьер.

Относительно строительства ВСМ «Москва — Нижний Новгород» Хуснуллин заявил, что решение по нему должны принять в следующем году. Оно будет зависеть от средств, имеющихся в ФНБ. «До Нижнего минимум ВСМ нужно доводить», — цитирует вице-премьера «РИА Новости».

В августе сообщалось, что транспортной стратегией России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года в стране запланировано строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Казань. Ожидается, что она объединит крупнейшие агломерации европейской части России в зоны двухчасовой доступности.



Татьяна Демина