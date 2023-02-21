Владимир Путин: автомагистраль «Москва — Казань» в перспективе получит выход на Казахстан и Китай

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Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин напомнил о строительстве скоростной автомагистрали М-12 «Москва — Казань» и рассказал о ее перспективах. Она может получить выход на три государства.

— Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль «Москва — Казань» до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай, что в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии, — заявил Владимир Путин.

Напомним, в декабре 2022 года глава государства одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказывал, что в начале 2023 года на нескольких строящихся участках трассы Москва — Казань допустили отставание от графика. Несмотря на это, «ключевая задача не снимается», заверил он. В этом году трассу планируют полностью запустить в эксплуатацию.



«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина