Тетюшский район Татарстана потратит на капремонт многоквартирных домов 37,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Тетюшского района Татарстана утвердил краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на в 2023-2025 годах. На нее планируют потратить 37,5 млн рублей.

В частности, из бюджета Татарстана в капремонт многоквартирных домов Тетюшского района вложат 7,7 млн рублей. Сам муниципалитет направит на эти цели меньше — 7,3 млн рублей. Остальная сумма — 22,5 млн рублей — это средства членов ТСЖ, ЖК и ЖСК и прочих специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений в многоквартирных домах.

Большую часть сумму — 36 млн рублей — направят на строительно-монтажные работы. На разработку проектов на объекты, которые капитально отремонтируют в 2023 году, и на проверку достоверности определения сметы работ, вложат 393 тысячи рублей. В следующем году сумма составит 252,2 тысячи, в 2025-м — 329,5 тысячи. Еще 560,7 тысячи рублей предусмотрено на строительный контроль.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реализация краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта в Тетюшском районе должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания для 639 граждан в шести многоквартирных домах. Их общая площадь оценивается в 14 944,1 квадратных метров.

Капитальный ремонт в 2023-2025 годах в Тетюшах затронет дома по адресам: ул. Южная, 7, 8 и 9, ул. Горького, 17, ул. Либкнехта 15 и 21.

Напомним, в 2023 году в Татарстане в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы. Как объяснял гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров, это связано с отсутствием необходимых на это средств.



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Татьяна Демина