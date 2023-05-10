Власти Татарстана объяснили отсутствие некоторых районов в программе капремонта домов на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неучастие некоторых районов Татарстана в программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году связано с отсутствием необходимых на это средств. Об этом рассказал гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства республики Айрат Абузяров.



— В 2023 году эти районы не участвуют в силу того, что в долгосрочной программе данные районы не включили свои дома на проведение капитального ремонта, — пояснил он.

Тем не менее многоквартирные дома, нуждающиеся в капремонте, в районах Татарстана, которые не попали в программу, все же есть:

— Нет потребности, я бы, конечно, не сказал. Есть необходимость, но, скорее всего, нет источника [финансирования] — объяснил Айрат Абузяров.

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин уточнил, что в районах, которых нет в программе капремонта на текущий год, многоквартирные дома маленькие, поэтому накопить средства на работы труднее.

— Дома небольшие, чтобы все понимали. Накопительные фонд небольшой. И на какие-то виды работ распыляться, я думаю, муниципалитет сейчас принял решение накопить, плюс софинансирование из бюджета, и в 2024—2025 году муниципалитет заявится на ремонт, — сказал он.

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Айрат Абузяров привел в пример Верхнеуслонский район Татарстана, власти которого в этом году исключили из программы капремонта один многоквартирный дом, чтобы включить на 2024-й более крупный объект, требующий «большего внимания, чем обычно».



Программа капительного ремонта близка к завершению в Апастовском районе Татарстана. Работы по ней там выполнены на 99%.

Напомним, в этом году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют три муниципалитета. Это Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана.



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Татьяна Демина