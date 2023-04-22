Три татарстанских района не участвуют в программе капремонта многоквартирных домов в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в программе капремонта многоквартирных домов не участвуют Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Всего до конца года в Татарстане будет отремонтирован 751 многоквартирный дом общей площадью 4 млн. 487 тысяч квадратных метров. Финансовый объем программы составляет 6,7 млрд рублей.

Министр подчеркнул, что торги состоялись по 729 многоквартирным домам. Сейчас подрядчики ведут работы по 508 домам, на которых освоено 21,8% от запланированного объема. В том числе выполнение сезонных видов работ составляет 22,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад Марат Айзатуллин рассказал, что годовой план по жилищному строительству в республике выполнен на 43%. Введено 1,3 млн квадратных метров. По его словам, по темпам строительства лидирует коммерческое жилье. Застройщики сдали 91 многоквартирный дом суммарной площадью 660 тысяч квадратных метров.



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Айрат Назипов