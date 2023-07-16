Минздрав России предложил признать утратившим силу приказ о выдаче справки о смене пола

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство здравоохранения России подготовило проект о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола, — говорится в тексте документа.

Уточняется, что приказ разработан с целью привести законодательство, регулирующее вопросы смены пола, в соответствие правовым нормам с учетом принятия Госдумой закона о запрете смены пола.

На этой неделе Госдума приняла поправки ко второму чтению проекта закона о запрете смены пола. Предполагается, что смена пола одним или обоими супругами становится основанием для признания брака недействительным.



Изменить пол в документах будет возможно только с предоставлением в ЗАГС медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной Минздраву медицинской организации. В заключении должно быть указание о «соответствии половых признаков признакам определенного пола».

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Максим Кокунин