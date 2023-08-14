За полгода на телефон доверия обратились почти 10 тысяч казанцев
На телефон доверия обратились порядка 9,9 тысячи казанцев за шесть месяцев 2023 года, что почти на две тысячи меньше, чем двумя годами ранее в аналогичный период. Такую статистику озвучила председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.
Ежедневно в среднем регистрируются 75 обращений. Большая часть звонков связана с тем, как выстраивать отношения с родителями от детей, а также от молодежи, которая обращается по поводу одиночества и профессиональной нереализованности.
В этом году на 20% увеличилось количество обращений, требующих защиты прав несовершеннолетних.
— Эти обращения направляются председателю комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки того района Казани или Республики Татарстан, откуда поступил данный звонок. Чаще всего о телефоне доверия узнают из средств массовой информации, а также благодаря лекциям в школе, — сказала Алия Загидуллина на «деловом понедельнике».
В конце прошлого года в Татарстане зафиксировали увеличение звонков на детский телефон доверия. Их количество выросло на 7,5%. За 2022 год на телефон доверия поступило 22 920 звонков. А в прошлом году операторы приняли 21 314 звонков.
Телефон доверия работает в Татарстане с 2010 года. На горячую линию обращаются не только дети и подростки, но и родители, бабушки и дедушки. Телефон доверия работает круглосуточно.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым