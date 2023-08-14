За полгода на телефон доверия обратились почти 10 тысяч казанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На телефон доверия обратились порядка 9,9 тысячи казанцев за шесть месяцев 2023 года, что почти на две тысячи меньше, чем двумя годами ранее в аналогичный период. Такую статистику озвучила председатель Комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

Ежедневно в среднем регистрируются 75 обращений. Большая часть звонков связана с тем, как выстраивать отношения с родителями от детей, а также от молодежи, которая обращается по поводу одиночества и профессиональной нереализованности.

В этом году на 20% увеличилось количество обращений, требующих защиты прав несовершеннолетних.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Эти обращения направляются председателю комиссии по делам несовершеннолетних и в органы опеки того района Казани или Республики Татарстан, откуда поступил данный звонок. Чаще всего о телефоне доверия узнают из средств массовой информации, а также благодаря лекциям в школе, — сказала Алия Загидуллина на «деловом понедельнике».

В конце прошлого года в Татарстане зафиксировали увеличение звонков на детский телефон доверия. Их количество выросло на 7,5%. За 2022 год на телефон доверия поступило 22 920 звонков. А в прошлом году операторы приняли 21 314 звонков.

Телефон доверия работает в Татарстане с 2010 года. На горячую линию обращаются не только дети и подростки, но и родители, бабушки и дедушки. Телефон доверия работает круглосуточно.

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Айрат Назипов