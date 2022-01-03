В Татарстане выросло число обращений на телефон доверия по вопросам буллинга в школе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане число обращений детей на телефон доверия в 2021 году возросло почти на 3 тысячи. В том числе выросло и количество обращений по вопросам буллинга и взаимоотношений с одноклассниками в школе. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

По его словам, в 2020 году на детский телефон доверия поступило 32 811 звонков, а в 2021 году их число возросло до 35 245 звонков. Как отметил министр, в числе основных тем оказались отношения с родителями и одноклассниками.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце президент России Владимир Путин поделился мнением, что буллинг обусловлен манерами поведения, которые очень часто навязываются социальными сетями. Лидер РФ отметил, что следует внимательно присмотреться к влиянию соцсетей на психику подростков и детей.

Диана Жиленкова