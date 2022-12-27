В Татарстане увеличилось количество звонков на детский телефон доверия

В Татарстане зафиксировали увеличение звонков на детский телефон доверия. За год их количество выросло на 7,5%, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.

За 2022 год на телефон доверия поступило 22 920 звонков. А в прошлом году операторы приняли 21 314 звонков.

Кроме того, с октября 2022 года на молодежный телефон доверия поступило 968 звонков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как отмечают в пресс-службе Министерства молодежи РТ, звонившие обращаются за психологической помощью. Операторы не только эмоционально поддерживают детей, но и оказывают психологическую консультацию для родителей, проводят профилактику беспризорности и безнадзорности и помогают несовершеннолетним выйти из кризисного состояния.

Отметим, что телефон доверия работает в Татарстане с 2010 года. На горячую линию обращаются не только дети и подростки, но и родители, бабушки и дедушки. Телефон доверия работает круглосуточно.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов