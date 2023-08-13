Главное о коронавирусе за неделю: рост заболеваемости в мире, новый вариант омикрон-штамма
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. На уходящей неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа случаев на 80%, а Роспотребнадзор предостерег россиян от нового варианта омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 7 по 13 августа 2023 года.
Число госпитализаций в Татарстане сокращается уже вторую неделю
- С 31 июля по 6 августа коронавирус был выявлен у 60 татарстанцев. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 656 случаев COVID-19. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с инфекцией.
- За прошедшую неделю сумели выздороветь 63 человека. Всего же от вируса избавились 204 517 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- Уже вторую неделю подряд в республике сокращается количество госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 31 июля по 6 августа в больницы попал 21 человек, что на 19%, или пять пациентов, меньше, чем за предыдущую неделю. С 24 по 30 июля госпитализировали 26 заразившихся коронавирусом татарстанцев. Это на семь человек, или 21%, меньше, чем за 17—23 июля.
Роспотребнадзор предупредил россиян о новом варианте омикрон-штамма EG.5 («Эрис»)
- По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за прошедшую неделю коронавирус обнаружили у 2 932 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 980 206 случаев заболевания у жителей страны.
- За неделю госпитализировали 922 человека. Вылечились от коронавируса еще 3 936 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 434 058 случаев выздоровления.
- От COVID-19 умерли за неделю 43 жителя России. Всего зарегистрировано 399 897 случаев смерти от коронавируса.
- Федеральный Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не получил широкого распространения новый вариант омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). Однако в управлении рассказали, что риски осложнения эпидситуации существуют. Пока в стране зарегистрировали всего 17 случаев заражения новой разновидностью омикрон-штамма коронавируса. Это 0,24% от всех фактов инфицирования с апреля по август 2023 года.
- Тем временем иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предупредил россиян, что этой осенью может возникнуть новая волна COVID-19. Связана она будет как раз с «Эрисом» (вариант EG.5).
- А вот вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что «Эрис» не представляет особой угрозы. По всей вероятности, он демонстрирует ту же летальность, что и другие линии омикрона. Специалист объяснил, что EG.5 идет на смену распространенному варианту омикрона XBB.1.5 («кракен»).
ВОЗ рекомендовала усилить эпиднадзор
- Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, около 1,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 10 июля по 6 августа, более 2,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 57%.
- Также ВОЗ рекомендовала странам усилить эпидемиологический надзор в условиях роста заболеваемости COVID-19 и распространения «Эриса». Как сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, государства существенно ослабили наблюдение за ковидом, а отсутствие полной картины осложняет борьбу с болезнью.
- Более 120 случаев заражения EG.5 выявлено в Испании. По информации местных СМИ, более 50 заболевших было обнаружено в Каталонии. Первый раз «Эрис» был зафиксирован в стране 8 июня. Как пояснили врачи, новый вариант коронавируса может являться причиной увеличения числа госпитализированных в местных больницах.
- КНДР в скором времени может частично открыть границы и разрешить въезд своим гражданам, которые с начала пандемии коронавируса в 2020 году находились за пределами страны. На первом этапе открытие границ коснется только граждан Корейской Народно-Демократической Республики.
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