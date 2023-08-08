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За неделю коронавирусом заболели 2 932 россиянина

11:26, 08.08.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За неделю коронавирусом заболели 2 932 россиянина
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю с 31 июля по 6 августа коронавирус обнаружили у 2 932 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 980 206 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 922 человека. Вылечились от коронавируса еще 3 936 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 434 058 случаев выздоровления.

От COVID-19 умерли за неделю 43 жителя России. Всего зарегистрировано 399 897 случаев смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю с 24 по 30 июля коронавирус обнаружили у 2 985 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
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