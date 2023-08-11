Осенью в России ожидается новая волна COVID-19 с участием «Эриса»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России осенью может возникнуть новая волна COVID-19, которая частично будет вызвана участием нового варианта «омикрона» — «Эрисом» (вариант EG.5). Об этом «Газете.ru» рассказал иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены «омикроном», вариантом которого является «Эрис». Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса, — считает вирусолог.

По его словам, количество последних в России достаточно велико, именно поэтому этот вариант COVID-19 «может застрять в человеческой популяции до тех пор, пока мы не найдем способа защищать детей от коронавируса».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Волчков заявил, что заболеваемость будет расти, однако причина этого лежит не только в конкретном штамме, но и в интервалах между волнами. Вирусолог подчеркнул, что «Эрис» принципиально не отличается от «омикрона»: по крайней мере, пока нет никаких научных работ, доказывающих обратное.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). Роспотребнадзор заявил, что в России он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации существуют.



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Илина Хакимова