В Татарстане за неделю коронавирус подтвердился у 60 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 31 июля по 6 августа коронавирус выявили у 60 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 656 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 21 жителя республики. Выздоровели 63 человека. За все время вылечились 204 517 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю 24 по 30 июля в Татарстане коронавирус подтвердился у 59 пациентов, такую цифру регистрировали три недели подряд. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Маргарита Головатенко