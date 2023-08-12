В Татарстане приступили к поискам места для размещения школы фигурного катания Алины Загитовой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане активно занимаются поиском места для строительства Дворца спорта, где будет располагаться школа фигурного катания Алины Загитовой, об этом «Матч ТВ» сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Нам дано поручение, мы сейчас прорабатываем его, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы, — сказал казанский мэр.

Метшин также добавил, что власти Казани работают «на то, чтобы все люди, которые показали выдающиеся результаты и прославили город, республику и Россию, возвращались в Казань, в Татарстан».

В июне раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Алиной Загитовой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече обсуждался проект возможной школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане.

Позже министр спорта республики Владимир Леонов сообщил, что школу планируют открыть в Татарстане в 2024 году.



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Илина Хакимова