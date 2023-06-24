Школу фигурного катания имени Алины Загитовой откроют в Татарстане в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане школу фигурного катания имени Алины Загитовой планируют открыть в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

— У нас есть идея по созданию спортивной школы имени Алины Загитовой по фигурному катанию. Сейчас мы собираем всю юридическую схему и планируем это сделать до конца текущего года, чтобы с января 2024 года школа начала свое существование и свою работу. Параллельно с этим формируем техническое задание по реализации проекта Центра фигурного катания на территории Татарстана, — передает его слова пресс-служба ведомства.

На совещании с начальниками отделов ведомств олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова обсудила примерные планы по открытию школы и другие вопросы по дальнейшим работам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Загитова заявила, что для нее будет большой честью открыть собственную спортшколу в Татарстане. Она жила и тренировалась некоторое время в республике после переезда из Удмуртии. Спортсменка неоднократно получала предложения создать собственную школу фигурного катания. По ее словам, сейчас она созрела для проекта и хочет его реализовать.

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Айрат Назипов