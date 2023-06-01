«Как бы ни прискорбно было сказать, у нас на сегодняшний день нашего казанского теплохода просто нет»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (Роман Лизалин)

«Наверное, в Советском Союзе были корабли, не в современной России»

Сегодня в речном порту Казани прошла церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 на баланс недавно созданного «Флота Республики Татарстан». Их построили на Зеленодольском судостроительном заводе.

— Сегодня на самом деле знаковое событие. Наверное, в Советском Союзе были корабли, не в современной России. Это, наверное, первые корабли новые, которые мы сегодня запустим. Самое главное, они произведены в нашей республике, в Зеленодольске, на заводе имени Горького. Это современные корабли, — отметил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Глава республики также подчеркнул, что Татарстан преуспел в создании инфраструктуры наземной пассажирской перевозки. Однако с водным флотом дела обстоят иначе.

— Конечно же, качество жизни определяется транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Мы много что сумели сделать в пассажирской перевозке: с автобусами, электричками, — заявил раис. — Что касается водного транспорта, мы тут, конечно, работали на тех судах, которые у нас были. Мы сдаем суда сегодня, и через месяц будет готово еще одно. Я думаю, что работа будет проводиться системно, и мы полностью обновим подвижной состав.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Преимущественное положение Татарстана — на слиянии двух крупных рек — обязует республику развивать судостроение, считает генеральный директор «Флота Республики Татарстан» Роман Лизалин:

— Мы с вами счастливые люди в том плане, что живем на слиянии двух огромных рек. Это безусловное преимущество нашего с вами проживания. Мы неизбежно должны пользоваться нашими водными ресурсами. У нас есть красивая река Казанка, у нас есть Вятка, Свияга, у нас много рек, которые мы обязательно должны показать жителям и гостям нашего региона.

«Мы должны популяризировать наш водный флот»

Особенностью «Метеора-2020» является наибольшая комфортабельность салона. В нем предусмотрены вентиляция, кондиционирование и обогрев, сообщил генеральный директор Зеленодольского завода Александр Филиппов. Посадочных мест здесь 124.

— Во-первых, это комфортный единый салон. Если ранее в «Метеорах» были носовой, средний, кормовой салоны, и в носовом салоне ехали пассажиры побогаче, в среднем салоне ехали пассажиры комфортного класса, то в эконом-салоне в карме было шумно, ну и билеты стоили дешевле. Здесь все построено для пассажиров, — перечислил спикер преимущества «Метеора».



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Что касается А217-1, то судно является «рабочей лошадкой». По словам Филиппова, транспорт рассчитан на прибрежные пристани, «куда любят ездить дачники с велосипедами, с сумками, с колясками, с баулами, с мешками».

Филиппов также сообщил, что в строительстве у завода на данный момент находятся еще четыре «Метеора» — два пойдут на баланс «Флота Татарстана», еще два уедут в Ханты-Мансийский автономный округ.

— Как бы ни прискорбно было сказать, у нас на сегодняшний день нашего казанского теплохода просто нет. Там стоит один, мы планируем его восстановить, поставить на круизное направление. Мы обязательно будем это тоже развивать, и этим тоже заниматься, — отметил в свою очередь Лизалин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Планы у «Флота Татарстана», по словам гендиректора компании, грандиозные. В ближайшем будущем флот собирается приобрести еще один А217, раскатать суда на коротких экскурсионных маршрутах и начать заниматься социальными перевозками со следующего года.

— Планов действительно очень много, надо воплощать их в жизнь. <…> Мы должны популяризировать наш водный флот, нашу профессию речника, как это было раньше, — подчеркнул спикер.

Акционерное общество «Флот Республики Татарстан» учредили в Казани 22 мая этого года, 100% в его уставном капитале принадлежат Татарстану. Оно создано в целях развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Идея его учреждения поступила от Миндортранса и Минземимущества региона.

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Елизавета Пуншева