«Флот Республики Татарстан» получил еще один «Метеор-2020»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На Зеленодольском заводе им. А. М. Горького проходит торжественная церемония передачи скоростного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор — 2020». Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.



«Метеор — 2020» спускают на воду и передают АО «Флот Республики Татарстан». Судно получило наименование в честь советского татарского поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Флот Республики Татарстан» уже получил один «Метеор-2020» в мае 2023 года. Вся пассажирская флотилия республики начнет работать в составе компании со следующего года. Сезон навигации 2023 года завершат с «Татфлотом».



Напомним, Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти теплоходов в год. Поручение дал раис Татарстана Рустам Минниханов.



К 2025 году объем речных перевозок в Татарстане планируют нарастить до полумиллиона человек, и будут заниматься как внутренними и межрегиональными перевозками, так и круизами. Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин рассказал, что компания намерена развивать внутренний речной туризм, в том числе по Казанке. В планах также круизы и межрегиональные перевозки.



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Маргарита Головатенко