Минстрой России прогнозирует подорожание стройматериалов и оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России из-за повышения курса валюты могут вырасти цены на строительные материалы и оборудование. Об этом предупредил глава Минстроя страны Ирек Файзуллин.

— Конечно, какое-то удорожание будет. Это и оборудование то, которое завозится, это и техника, это технологическое оборудование, звук, свет, какие-то виды медицинского оборудования, — цитирует министра «Интерфакс».

По словам Ирека Файзуллина, подорожание стройматериалов и оборудования не должно сильно сказаться на стоимости жилья в России. На сегодняшний день в строительной отрасли 95% используемых материалов — отечественные.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле 2023 года Минстрой России анонсировал появление системы оценки рисков подорожания строительных материалов. В ней будут две зоны-критерия: желтая, указывающая, что цены находятся в пределах инфляционных ожиданий, и красная.

Также в России сформируют прогноз баланса спроса и предложения на ценообразующие стройматериалы до 2030 года. Он затронет строительные материалы, цена которых превышает 80% от общей сметной стоимости работ.



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Татьяна Демина