Троих пострадавших извлекли из-под завалов в Сергиевом Посаде

На месте ЧП в Сергиевом Посаде из-под завалов извлекли троих пострадавших, они в тяжелом состоянии, их эвакуируют в Сергиево-Посадскую ЦРБ, сообщили в Минздраве.



19 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии. Еще 21 человеку оказали амбулаторную помощь.

На месте происшествия задействованы 11 бригад скорой помощи и четыре бригады Территориального центра медицины катастроф, оказывающих помощь пострадавшим. Один из вертолетов центра выполняет эвакуацию пострадавших в больницы Московской области.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошел из-за нарушения технологического процесса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек.

После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко