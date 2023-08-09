На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

В Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв, сообщают экстренные службы.

— Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла, — сказал собеседник ТАСС в службах.

Объявлена эвакуация всех зданий и цехов, в том числе арендованных. Причины взрыва пока неизвестны. По предварительным данным, причиной не является беспилотник. На место выехал губернатор Андрей Воробьев.

По данным разных источников, в результате взрыва пострадали более 10 человек.

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Маргарита Головатенко