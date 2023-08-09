Губернатор Подмосковья сообщил о 31 пострадавшем после взрыва в Сергиевом посаде
В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
У троих — тяжелые ранения, они в реанимации. Еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего больницу доставили 19 человек. На месте разбирают завалы.
Здания самого завода эвакуировали, провели и эвакуацию ближайшего детского сада.
От взрыва выбило стекла в ближайших домах, частично поврежден спорткомплекс.
— Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва, — пообещал губернатор.
Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.
В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса.
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