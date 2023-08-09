После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После взрыва в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ), сообщили в подмосковном управлении СКР.

На месте работают следователи и криминалисты. На место происшествия выехал и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярослав Яковлев.

Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

В экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали более 30 человек.



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Маргарита Головатенко