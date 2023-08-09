Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса

Взрыв на территории завода в Сергиевом Посаде произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

ТАСС в службах пояснили, что причиной взрыва стал «человеческий фактор». Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров, пострадали более 10 человек.

По данным Baza, на месте взрыва начали разбирать завалы, под ними могут находиться погибшие.

Взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода в районе котельной. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла.

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Маргарита Головатенко