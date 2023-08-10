В Казани сократят количество стоянок для самокатов из-за наложения их границ на частные земли
Пункты проката попадали и на территорию строительства Вознесенского тракта
Как выяснило «Реальное время», власти Казани планируют внести изменения в схему размещения пунктов проката самокатов на территории города. Речь идет о сокращении их числа с 1 575 до 1 565. В пресс-службе мэрии пояснили, что такое решение было вызвано наложением границ некоторых стоянок на частные земельные участки, а также на территорию строительства Вознесенского тракта.
— С 7 апреля 2023 года на территории Казани организован сервис проката электросамокатов и велосипедов. Разработана общая схема дислокации на 1 575 парковочных мест и утверждена постановлением исполнительного комитета Казани от 21.04.2022 №1194. В настоящее время вносятся изменения в вышеуказанное постановление для уточнения мест размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В ходе работы по выдаче разрешения на использование земельного участка под пунктами проката выяснилось, что произошло наложение границ некоторых пунктов на частные земельные участки, а также на границы строительства автодороги Вознесенский тракт. В связи с этим 10 участков исключаются из вышеуказанного постановления, — рассказали в пресс-службе мэрии города.
Таким образом, пункты проката пропали с нескольких мест на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Закиева, Минской и на проспекте Победы. Ниже прикреплен весенний список парковок электросамокатов:
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
До этого года в Казани имелось лишь 500 пунктов проката электросамокатов
Напомним, весной текущего года городские власти, наоборот, расширили этот список — число пунктов проката было увеличено с 500 до 1 575. Так, например, сразу два места было утверждено рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Кроме того, парковочные места оборудовали по ул. Баумана, 66, по ул. Университетской, 2, по ул. Пушкина, 2 и так далее.
При этом за несколько дней до внесения изменений в исполкоме сообщили, что в 2023 году на территории Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Всего же в этом сезоне казанцам доступны 7,5 тысячи единиц транспорта. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начал работать Яндекс Go.
Сезон кикшеринга в столице Татарстана стартовал 7 апреля. Он начался раньше, чем в прошлом году — тогда электросамокаты появились на улицах города лишь в конце апреля.
В Whoosh считали, что городу необходимо более 2 тысяч парковок
Еще зимой в пресс-службе Whoosh «Реальному времени» рассказали, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Но при этом власти города предложили им для работы в десять раз меньше.
К слову, еще в конце 2022 года сервис и исполком столицы Татарстана сформировали рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе.
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