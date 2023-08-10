В Казани сократят количество стоянок для самокатов из-за наложения их границ на частные земли

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Пункты проката попадали и на территорию строительства Вознесенского тракта

Как выяснило «Реальное время», власти Казани планируют внести изменения в схему размещения пунктов проката самокатов на территории города. Речь идет о сокращении их числа с 1 575 до 1 565. В пресс-службе мэрии пояснили, что такое решение было вызвано наложением границ некоторых стоянок на частные земельные участки, а также на территорию строительства Вознесенского тракта.

— С 7 апреля 2023 года на территории Казани организован сервис проката электросамокатов и велосипедов. Разработана общая схема дислокации на 1 575 парковочных мест и утверждена постановлением исполнительного комитета Казани от 21.04.2022 №1194. В настоящее время вносятся изменения в вышеуказанное постановление для уточнения мест размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В ходе работы по выдаче разрешения на использование земельного участка под пунктами проката выяснилось, что произошло наложение границ некоторых пунктов на частные земельные участки, а также на границы строительства автодороги Вознесенский тракт. В связи с этим 10 участков исключаются из вышеуказанного постановления, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Таким образом, пункты проката пропали с нескольких мест на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Закиева, Минской и на проспекте Победы. Ниже прикреплен весенний список парковок электросамокатов:

1 / 30 скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

До этого года в Казани имелось лишь 500 пунктов проката электросамокатов

Напомним, весной текущего года городские власти, наоборот, расширили этот список — число пунктов проката было увеличено с 500 до 1 575. Так, например, сразу два места было утверждено рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Кроме того, парковочные места оборудовали по ул. Баумана, 66, по ул. Университетской, 2, по ул. Пушкина, 2 и так далее.

При этом за несколько дней до внесения изменений в исполкоме сообщили, что в 2023 году на территории Казани организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Всего же в этом сезоне казанцам доступны 7,5 тысячи единиц транспорта. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начал работать Яндекс Go.

Сезон кикшеринга в столице Татарстана стартовал 7 апреля. Он начался раньше, чем в прошлом году — тогда электросамокаты появились на улицах города лишь в конце апреля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Whoosh считали, что городу необходимо более 2 тысяч парковок

Еще зимой в пресс-службе Whoosh «Реальному времени» рассказали, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Но при этом власти города предложили им для работы в десять раз меньше.

К слову, еще в конце 2022 года сервис и исполком столицы Татарстана сформировали рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе.



— Работа идет, диалог налажен. Как нам кажется, администрация понимает, что масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого и передового города, как Казань, а правовое сопровождение деятельности несколько отставало от современных реалий. Мы надеемся, что в рамках рабочей группы мы скорректируем подход и в соответствии с федеральной повесткой будем развивать кикшеринг в Казани, уже в этом сезоне сделав его одним из наиболее удобных городов для кикшеринга в России. Все предпосылки для этого и у города, и у нас есть. Согласие руководства исполкома на изменение модели получено, — рассказывал «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

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Максим Кокунин