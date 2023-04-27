Власти Казани утвердили расширенную схему размещения пунктов проката самокатов — список
Власти Казани утвердили новую схему размещения пунктов проката самокатов. Их количество выросло с 500 до 1 575, следует из постановления исполкома.
Так, например, сразу два пункта проката электросамокатов утверждено рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Парковочное место оборудуют по ул.Баумана, 66, по ул.Университетской, 2, по ул.Пушкина, 2 и так далее.
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В этот же день казанские власти объявили, что количество парковок для них в этом году увеличат на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go.
Whoosh, напомним, считает, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Власти города предложили им для работы в десять раз меньше.
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