Власти Казани утвердили расширенную схему размещения пунктов проката самокатов — список

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Власти Казани утвердили новую схему размещения пунктов проката самокатов. Их количество выросло с 500 до 1 575, следует из постановления исполкома.

Так, например, сразу два пункта проката электросамокатов утверждено рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Парковочное место оборудуют по ул.Баумана, 66, по ул.Университетской, 2, по ул.Пушкина, 2 и так далее.

1 / 30 скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

Напомним, в этом году в столице Татарстана сезон электросамокатов стартовал 7 апреля. В этот же день казанские власти объявили, что количество парковок для них в этом году увеличат на 1,1 тысячи, до 1,6 тысячи. В городе работают три сервиса — Whoosh, URent и Яндекс Go.

Whoosh, напомним, считает, что Казани для полноценной работы транспортной модели необходимо более 2 тысяч парковок для электросамокатов. Власти города предложили им для работы в десять раз меньше.

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Татьяна Демина