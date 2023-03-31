«Желания решить вопрос не видим»: власти Казани не дают развернуться электросамокатам
До сезона электросамокатов в Казани остаются считанные дни — погода благоприятная, снега почти не осталось. Сервисы кикшеринга хотят расширяться, заявляя о том, что это надо самому городу и его жителям, но, как оказалось, у властей свое мнение на этот счет. Подробнее — в материале «Реального времени».
Whoosh казанские власти предлагают в 10 раз меньше необходимого
В Whoosh «Реальному времени» сообщили, что полностью готовы к старту сезона в Казани, но есть одна загвоздка — они не могут получить разрешение от исполкома города. Стремления решить вопрос со стороны властей в сервисе кикшеринга не видят, хотя еще в конце декабря 2022 года они создали группу для составления плана и модернизации правил работы в столице Татарстана.
До властей сервис кикшеринга, который в текущем сезоне хотел увеличить количество электросамокатов в Казани на 40%, до 2,8 тысячи, свою позицию донес — вопросы обсуждались в рамках работы рабочей группы. В Whoosh считают, что «масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого и передового города, как Казань, а правовое сопровождение деятельности несколько отставало от современных реалий».
Однако продвинуться, несмотря на обсуждение вопросов, так и не получилось. Не повлияло на властей и правовое заключение по теме регулирования размещения электросамокатов в городах, выданное Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. В нем говорится, что сфера действия постановления кабмина №1300 и Закона о торговле не распространяется на СИМы. Власти Казани же требуют от операторов кикшеринга оформлять парковки для электросамокатов в соответствии с указанным нормативно-правовым актам.
— Мы просто не знаем, как нам поступить. Вместо продуктивного диалога мы получили полный возврат к условиям прошлого сезона и нежелание решать вопрос, — признался Денис Балакирев.
2 тысячи парковок, о которых говорят в Whoosh, — это лишь необходимый минимум. В идеале, как уже рассказывал «Реальному времени» Денис Балакирев, для полноценной работы транспортной модели Казани необходимо порядка 2,5 тысячи парковок.
«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани, чтобы узнать позицию властей относительно работы сервисов кикшеринга. На момент публикации материала ответа не поступило.
Сезон стартует в апреле
Тем временем к открытию сезона электросамокатов в Казани готовится «Юрент». Его электросамокаты должны появиться на улицах города уже в начале апреле.
О каких-либо сложностях в согласовании своей работы с властями в «Юренте» не заявляли. Сервис в этом году выведет на улицы столицы Татарстана более 2 500 новых электросамокатов — на 400 больше, чем два года назад.
В прошлом году сезон проката электросамокатов стартовал 23 апреля. Причем изначально «Юрент» сообщал, что начнет работу 10 апреля. В 2022-м по требованию исполкома Казани были установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — на Кремлевской набережной, улице Баумана, набережной озера Кабан, рынке «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где высокая интенсивность движения, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.
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