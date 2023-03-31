«Желания решить вопрос не видим»: власти Казани не дают развернуться электросамокатам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До сезона электросамокатов в Казани остаются считанные дни — погода благоприятная, снега почти не осталось. Сервисы кикшеринга хотят расширяться, заявляя о том, что это надо самому городу и его жителям, но, как оказалось, у властей свое мнение на этот счет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Whoosh казанские власти предлагают в 10 раз меньше необходимого

В Whoosh «Реальному времени» сообщили, что полностью готовы к старту сезона в Казани, но есть одна загвоздка — они не могут получить разрешение от исполкома города. Стремления решить вопрос со стороны властей в сервисе кикшеринга не видят, хотя еще в конце декабря 2022 года они создали группу для составления плана и модернизации правил работы в столице Татарстана.

— Мы полностью готовы к старту сезона, но разрешение от Исполкома получить не можем. И желания решить вопрос тоже не видим. Нам предлагают работать на 200 парковках, притом что для транспортной модели нам необходимо минимум 2000 парковок. 200 штук это исключительно развлекательный сценарий, самокаты для того, чтобы кататься по центру города. Это не нужно Казани, не принесет пользу жителям города, — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев.

До властей сервис кикшеринга, который в текущем сезоне хотел увеличить количество электросамокатов в Казани на 40%, до 2,8 тысячи, свою позицию донес — вопросы обсуждались в рамках работы рабочей группы. В Whoosh считают, что «масштаб работы кикшеринга в прошлом году был недостаточным для такого большого и передового города, как Казань, а правовое сопровождение деятельности несколько отставало от современных реалий».



Однако продвинуться, несмотря на обсуждение вопросов, так и не получилось. Не повлияло на властей и правовое заключение по теме регулирования размещения электросамокатов в городах, выданное Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. В нем говорится, что сфера действия постановления кабмина №1300 и Закона о торговле не распространяется на СИМы. Власти Казани же требуют от операторов кикшеринга оформлять парковки для электросамокатов в соответствии с указанным нормативно-правовым актам.



— Мы просто не знаем, как нам поступить. Вместо продуктивного диалога мы получили полный возврат к условиям прошлого сезона и нежелание решать вопрос, — признался Денис Балакирев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

2 тысячи парковок, о которых говорят в Whoosh, — это лишь необходимый минимум. В идеале, как уже рассказывал «Реальному времени» Денис Балакирев, для полноценной работы транспортной модели Казани необходимо порядка 2,5 тысячи парковок.



«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани, чтобы узнать позицию властей относительно работы сервисов кикшеринга. На момент публикации материала ответа не поступило.

Сезон стартует в апреле

Тем временем к открытию сезона электросамокатов в Казани готовится «Юрент». Его электросамокаты должны появиться на улицах города уже в начале апреле.

О каких-либо сложностях в согласовании своей работы с властями в «Юренте» не заявляли. Сервис в этом году выведет на улицы столицы Татарстана более 2 500 новых электросамокатов — на 400 больше, чем два года назад.



В прошлом году сезон проката электросамокатов стартовал 23 апреля. Причем изначально «Юрент» сообщал, что начнет работу 10 апреля. В 2022-м по требованию исполкома Казани были установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — на Кремлевской набережной, улице Баумана, набережной озера Кабан, рынке «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где высокая интенсивность движения, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

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Татьяна Демина