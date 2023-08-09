Татарстан получит на инфраструктурные проекты казначейский кредит на 9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан получит специальный казначейский кредит в размере 9 млрд рублей. Средства вложат в важные инфраструктурные проекты.

Специальные казначейские кредиты по итогам конкурса получат 32 региона России, сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Общая сумма — 75 млрд рублей.

— В основном средства пойдут на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В общей сложности 61 проект, который, без сомнения, благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов, — написал Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Например, Дагестан получил казначейский кредит в размере 12,5 млрд рублей, Московская область — 9,8 млрд. Меньше миллиарда получат Алтайский край (882 млн), Воронежская область (875 млн), Омская область (849 млн), Саратовская область (835 млн), Ханты-Мансийский автономный округ (649 млн), Карачаево-Черкессия (530 млн), Смоленская область (469 млн), Ленинградская область (409 млн), Ярославская область (368 млн), Мурманская область (315 млн) и Архангельская область (9,6 млн).

Напомним, в июле 2023 года Татарстану одобрили специальный казначейский кредит на обновление общественного транспорта. Всего их получат 32 региона России.



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Татьяна Демина