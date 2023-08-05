Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов

Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на уведомление украинского государственного учреждения «Госгидрография».

Уточняется, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в результате атаки украинского дрона в южной части Керченского пролива российский танкер «СИГ» получил пробоину. Угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал.



В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда.



Также в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Тогда же украинские войска осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали их, своевременно обнаружили украинские катера и уничтожили их.

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Максим Кокунин