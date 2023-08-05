В результате атаки украинского дрона российский танкер получил пробоину у Керченского пролива

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В результате атаки украинского дрона российский танкер «СИГ» получил пробоину в южной части Керченского пролива. Угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта.

— Танкером «Сиг» (судовладелец «Транспетрочарт») <…> получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, — говорится в сообщении.

Уточняется, что корабль находился на южном подходе к Керченскому проливу. К нему были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

Разлива топлива с танкера нет, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска.

Напомним, в ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда.



Также в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя. Тогда же украинские войска осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор . Корабли ВМФ России, которые сопровождали их, своевременно обнаружили украинские катера и уничтожили их.



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Максим Кокунин