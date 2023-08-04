В Казани в первом полугодии родилось более 10,9 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за январь — июнь 2023 года зарегистрировали свыше 10,9 тысячи новорожденных. Их них 5,7 тысячи детей — мальчики, остальные 5,2 тысячи — девочки, сообщается на сайте мэрии города.

Из почти 11 тысяч новорожденных чуть меньше половины — 4,7 тысячи — первенцы в семьях, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина. Еще 632 малыша стали четвертыми и более детьми в семье.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дважды за полгода в Казани зарегистрировали рождение тройни. Двойняшки на свет за январь — июнь 2023 года появились 152 раза.



Напомним, в Казани насчитывается 11,1 тысячи многодетных семей. В них воспитываются 35,1 тысячи детей.

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Татьяна Демина