В Казани насчитали более 11 тысяч многодетных семей

В Казани насчитали 11,1 тыс. многодетных семей — в них воспитываются 35,1 тыс. детей, сообщили в Управлении социальной политики Казани.



В столице Татарстана насчитали 9,9 тыс. семей, в которых воспитывают троих детей, четверых воспитывают 967 семей, пятерых — 224, шестерых — 48, семерых — 11.

Восемь детей воспитывают пять семей — по две проживают в Кировском и Приволжском районах города, еще одна — в Советском.

realnoevremya.ru (архив)

За первое полугодие 2023 года в Казани родились 9,2 тыс. детей — это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года родились 133 двойни и одна тройня.

В 2022 году в Казани родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появилось 21,5 тысячи новорожденных. Среди мальчиков самыми популярными именами в прошлом году стали Амир, Карим, Марк, среди девочек — Амина, Ясмина, София.



Напомним, Татарстан в 2022 году удержал лидерство среди регионов ПФО по числу родившихся детей. Здесь республика опередила другие регионы ПФО как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу населения.

В июле родителей тринадцати детей в Татарстане — Евгения и Екатерину Елизаровых — наградили медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Маргарита Головатенко