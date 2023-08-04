Детский омбудсмен Татарстана предложила выплачивать 1 млн рублей за рождение пятерняшек

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Госдуму с инициативой о повышении размера единовременной выплаты за одновременно рожденных двоих и более детей.



По мнению Волынец, за рождение двойни нужно выплачивать 250 тыс. рублей, за тройню — 350 тыс. рублей, за четверняшек — 500 тыс. рублей, а за пятерняшек — 1 млн рублей.

— Увеличение суммы выплат за рождение детей придаст уверенности женщине в своей финансовой стабильности после родов при принятии решения о продолжении многоплодной беременности, — сказала она «Интерфаксу».

Выплаты предлагают установить как дополнение к материнскому капиталу, выплачиваемому при рождении первого и второго ребенка.

Волынец считает, что семья, родившая одновременно трех и более детей, должна получить от государства жилье в соответствии с количеством членов семьи.

realnoevremya.ru (архив)

Волынец считает, что в России следует рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей, который будет регулировать реализацию комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам. По ее словам, чтобы эффективно решать вопросы в регионах, целесообразно создать региональные отделения фонда в субъектах России.

Также Волынец предложила утвердить звание «Отец-герой» для мужчин, которые воспитали 10 и более детей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко