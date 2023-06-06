Детский омбудсмен Татарстана предложила установить звание «Отец-герой» в семьях с 10 детьми

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила утвердить звание «Отец-герой» для мужчин, которые воспитали 10 и более детей. Соответствующее обращение она направила главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, пишет RT.

Ирина Волынец напомнила, что сегодня в России существует звание «Мать-героиня». Его установили в 2022 году для присвоения матерям, воспитавшим десять и более детей. У отцов такой награды нет.

— Заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто, — подчеркнула Ирина Волынец.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам детского омбудсмена республики, установление нового звания для отцов среди прочего могло бы поспособствовать повышению статуса отцовства и статуса многодетной семьи.

— Звание «Отец-герой» предлагаю вручать отцу одновременно с вручением матери звания «Мать-героиня». Ведь воспитание детей — это общая ответственность, общие заботы. Прошу вас поддержать и инициировать соответствующее обращение к правительству России. В свою очередь, выражаю готовность принять участие в заседаниях рабочей группы по обозначенному предложению, — сказано в ее обращении Нине Останиной.

В январе Ирина Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Она отметила, что для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены. А такое решение, по ее мнению, стало бы еще одной мерой поддержки многодетных семей и способствовало бы повышению статуса отцовства.



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Айрат Назипов