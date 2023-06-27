Детский омбудсмен Татарстана предложила учредить федеральный фонд поддержки многодетных семей

В России следует рассмотреть вопрос об учреждении федерального фонда поддержки многодетных семей, который будет регулировать реализацию комплекса мер государственной социальной помощи и иных социальных гарантий многодетным семьям или их членам. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



По ее словам, чтобы эффективно решать вопросы в регионах, целесообразно создать региональные отделения фонда в субъектах России.

В качестве основных задач фонда Волынец видит разработку и реализацию государственных программ в выработке решений по проблемам многодетных семей, содействие в организации семейного отдыха, поддержку и реализацию мероприятий, направленных на пропаганду многодетных семей, организацию оказания психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи по вопросам оформления и предоставления мер соцподдержки.

— Создание фонда станет важным шагом в повышении престижа многодетных семей с детьми, уверенности в государственной поддержке данной категории семей и, как следствие, принятии положительного решения граждан России о наступлении и сохранении беременности и улучшении демографической ситуации в стране, — приводит RT обращение Волынец к первому заместителю председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцко.

В июне Ирина Волынец предложила утвердить звание «Отец-герой» для мужчин, которые воспитали 10 и более детей:

— Заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне. Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто, — подчеркнула омбудсмен.

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Маргарита Головатенко