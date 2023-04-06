Четыре квартиры, дом и BMW за 6 млн: что СК нашел у арестованного главы Казанского ипподрома и в Минсельхозе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников Минсельхозпрода Татарстана. Их подозревают в превышениях должностных полномочий, которые способствовали уводу 8,9 млн рублей по субсидиям затрат на закупку племенных жеребцов и кобыл «Племконзаводом «Казанский». Об этом стало известно при избрании меры пресечения бывшему директору конезавода, ныне руководителю казанского ипподрома Марату Гильфанову, сообщает журналист «Реального времени».



Дело возбуждено по двум эпизодам п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ, то есть по версии силовиков, действия пока неустановленных чиновников способствовали аферам, в которых обвиняют Гильфанова, и обернулись тяжкими последствиями в виде ущерба бюджету, интересам общества и государства.

Как удалось выяснить «Реальному времени», речь идет о подписании сотрудниками министерства двух пакетов документов, которые подтверждали закупки породистых лошадей в аксубаевской ООО «Агрофирма «Актай» и у одного из частных предпринимателей. По версии следствия, бумаги были сфальсифицированы, и надлежащая проверка легко выявила бы этот факт. В СК и МВД Татарстана считают, что поставка племенных жеребцов и кобыл для их разведения осуществлялась лишь на бумаге, а на деле конезавод под руководством Гильфанова закупал обычных работяг, причем совсем у других поставщиков.

Заметим, руководство аксубаевской агрофирмы-поставщика к уголовной ответственности пока не привлекают.

Также на заседании суда следователь 2-го отдела Следкома по РТ Айрат Хасбетдинов заявил о том, что у Гильфанова и его неработающей супруги имеется большое количество недвижимого имущества и автомобиль BMW X5. «У следствия есть основания полагать — имущество добыто преступным путем в период совершения преступления», — сообщил он.



На заседании прозвучала информация, что семья обвиняемого с тремя детьми проживает в частном доме в поселке Кульсеитово и владеет участком под ним. Площадь не озвучивалась.

Источники «Реального времени» отмечают, что помимо этого дома Гильфановы владеют четырьмя квартирами в Казани, а с 2021-го передвигаются на BMW X5, купленном за 6 млн рублей.

Напомним, сегодня суд отправил Марата Гильфанова под стражу до 6 июня. Несмотря на уверения обвиняемого, что к побегу он не склонен и оказывать давление не собирается. Заметим, адвокаты просили ограничиться подпиской или запретом определенных действий, а представитель прокуратуры посчитал достаточным домашний арест.

Не исключено, что решение суда наряду с защитниками оспорят и прокуроры.

Подробности дела — в материале «Реального времени».

Ирина Плотникова, фото и видео Динара Фатыхова