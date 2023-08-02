В Казани средняя загрузка отелей в июне составила 76%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средняя загрузка отелей в июне в Казани составила 76% — это на 5% больше по сравнению с 2022 годом. Всего в городе работают 230 отелей, хостелов и гостевых домов, сообщили в Комитете по развитию туризма татарстанской столицы.

За первое полугодие 2023 года средний показатель загрузки оценивают в 62% — он стал самым высоким с 2021 года. Большой процент индивидуальных туристов сохраняется, как и в прошлые годы. В среднем в Казань приезжают на три-четыре дня.

По данным туроператоров, в этом сезоне в Казань приезжает больше всего туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми, Самары, Саратова, Тюмени, Волгограда и Воронежа.

Загрузка некоторых отелей Казани на майские праздники составила 100%. В целом средний показатель достигал 70% и выше.

Из-за проведения в Казани 15 июля матча за Суперкубок России по футболу городские гостиницы были переполнены. По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.

Казанский Кремль по итогам первого полугодия этого года посетили 1,98 млн человек, тогда как за аналогичный период 2022-го насчитали 1,67 млн туристов. Таким образом, за год показатель увеличился на 18,5%.

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Маргарита Головатенко