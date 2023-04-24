На майские праздники загрузка некоторых отелей Казани составила 100%
Казань готовится к большому потоку гостей, заявила на «деловом понедельнике» директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова. Загрузка некоторых отелей на майские праздники составила 100%.
В целом средняя загрузка казанских гостиниц на майские праздники достигает 70% и выше.
Дарья Санникова уточнила, что на сегодняшний день в столице Татарстана действует 230 средств размещения, включая хостелы. Они могут принять около 17 тысяч гостей.
— Желающих посетить Казань меньше не становится, — обратил внимание глава исполкома Казани Рустем Гафаров. По его словам турпоток растет.
Как рассказывал председатель Комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, в последние годы в республике фиксируют ажиотажный спрос на отдых в регионе. По его данным, процент бронирования в гостиницах превышает 85%.
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