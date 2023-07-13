Гостиницы Казани переполнены из-за Суперкубка России по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Из-за проведения в Казани 15 июля матча за Суперкубок России по футболу городские гостиницы оказались переполнены. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



— Гостиничный фонд переполнен <...> и в целом Казань сегодня объективно такая туристическая Мекка, вне зависимости от того, проходят здесь какие-либо мероприятия или нет, — сказал он.

Владимир Леонов уточнил, что «этот момент» заранее отрабатывался с РФС и «в целом вопросы сняты». По его словам, многие приезжают на три дня.

— Каких-то кричащих проблем либо таких запросов на сегодняшний день не осталось. Мы их максимально сняли... В целом, повторюсь, конечно, вопрос по поводу количества номерного фонда — в моменте он присутствует, — сказал министр спорта Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

О нехватке гостиниц на днях говорил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. По его словам, на фоне дефицита номеров и высокого спроса подросли цены на услуги средств размещения.



По номерному фонду Татарстан в России занимает шестое место. Республику опережают Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым и Московская область.



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Татьяна Демина